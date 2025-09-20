Parcours d’art urbain dans le quartier du Pile et au bord du canal Condition publique Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Entre friches et murs de briques, l’art urbain s’épanouit à Roubaix dans un cadre patrimonial exceptionnel. Découvrez le quartier du Pile sous l’angle de ses fresques, graffitis et collages signés des plus grands noms de l’art urbain. En fin de parcours, découvrez les nouveaux projets situés au bord du Canal de Roubaix !

Condition publique 5 Pl. du Général Faidherbe, 59100 Roubaix, France

Façade de la Condition Publique © A.Gadeau