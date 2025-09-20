Parcours d’art urbain dans le quartier du Pile et au bord du canal Roubaix

5 Pl. du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Entre friches et murs de briques, l’art urbain s’épanouit à Roubaix dans un cadre patrimonial exceptionnel. Découvrez le quartier du Pile sous l’angle de ses fresques, graffitis et collages signés des plus grands noms de l’art urbain. En fin de parcours, découvrez les nouveaux projets situés au bord du Canal de Roubaix ! .

5 Pl. du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

L’événement Parcours d’art urbain dans le quartier du Pile et au bord du canal Roubaix a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme