Parcours d’artiste avec le collectif Kahraba Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Du mardi 9 au dimanche 14 décembre 2025.

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

En décembre, le collectif Kahraba s’installe au Théâtre Joliette.

Un théâtre, comme une maison, c’est un lieu où l’on vit, où l’on échange, où l’on partage.

C’est le lieu du rassemblement, un espace privilégié mais ouvert à tous, une fenêtre à travers laquelle nous pouvons prendre le temps de regarder le monde autrement.



Pendant une semaine nous nous installons au Théâtre Joliette. Nous y invitons des ami·es, des complices, ceux que nous avons croisés sur nos chemins, dont la compagnie nous fait sentir “à la maison”.

Ce sont des artistes avec lesquels nous avons engagé une conversation poétique depuis déjà quelques années. Nous offrirons ce que nous avons dans notre cuisine des spectacles, achevés ou encore en préparation, des mets improvisés, et un grand appétit de rencontres.

Durant toute la semaine, nous serons présen·tes pour transmettre notre joie à créer ensemble à travers des ateliers de pratique artistique, pour fabriquer, dessiner, écrire, composer avec celleux qui souhaiterons nous rejoindre pour inventer ensemble une parenthèse poétique qui se terminera par un moment de convivialité autour d’un vrai repas maison. Le brunch du dimanche ?

Ce qui existera ce dimanche-là n’aura de valeur que pour cet instant, il ressemblera à ce que nous aurons été ensemble pendant quelques heures.

Nous terminerons ce dimanche tous·tes à table.



Atelier d’écriture, animé par François Cervantès

Atelier de fabrication de maisons en papier

Atelier de réalisation d’une fresque

Atelier d’improvisation vocale, animé par la chanteuse de Hayeli



SAM. 13 DÉC. | 19h

Ce que les dieux nous ont laissé

Premières tentatives d’une création dansée et musicale en devenir



SAM. 13 DÉC. | 20h30

Concert Hayeli

Une traversée musicale sensible et sans artifice



DIM. 14 DÉC. | 12h

Dimanche de clôture

brunch libanais accompagné de lecture en musique avec Hayeli .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In December, the Kahraba collective moves to Théâtre Joliette.

German :

Im Dezember zieht das Kollektiv Kahraba in das Théâtre Joliette ein.

Italiano :

A dicembre, il collettivo Kahraba si è trasferito al Théâtre Joliette.

Espanol :

En diciembre, el colectivo Kahraba se trasladó al Théâtre Joliette.

