Parcours d’Artistes Bousignies sur Roc Place de la Mairie Bousignies-sur-Roc

Bousignies-sur-Roc

Parcours d’Artistes Bousignies sur Roc

Place de la Mairie 105 Rue de la Mairie, 59149 Bousignies-sur-Roc Bousignies-sur-Roc Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le temps d’une journée, venez rencontrer des artistes, découvrir leurs savoir-faire à travers des démonstrations et profiter d’animations au bord de l’eau. Un rendez-vous chaleureux et familial pour échanger et flâner en pleine nature.

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Place de la Mairie 105 Rue de la Mairie, 59149 Bousignies-sur-Roc Bousignies-sur-Roc 59149 Nord Hauts-de-France +33 3 27 63 20 36 parcoursdartistes.bousignies@ik.me

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English :

For one day, come and meet the artists, discover their skills through demonstrations, and enjoy a range of activities along the water. It’s a warm, family-friendly opportunity to chat and stroll in the heart of nature.

L’événement Parcours d’Artistes Bousignies sur Roc Bousignies-sur-Roc a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’Avesnois