Des ateliers d’artistes s’ouvrent chaque année au public au début du printemps ; ils sont à Metz et dans les environs.

En année paire, ils invitent les galeries, les tiers lieux, le FRAC, le Musée de la Cour d’Or à s’associer à ce parcours.

Dans le cadre du Collectif des ateliers du Grand Est, ils accueillent un jeune artiste photographe de Reims qui sera en résidence à l’église des Trinitaires du 24 février au 24 mars ; il travaillera avec les classes CHAAP du Collège Rabelais en dialogue avec l’aciérie de Voelklingen.

Deux itinéraires guidés sont prévus dont l’un qui mettra à l’honneur les ateliers qui accueillent de jeunes créateurs.

L’atelier La Bottega fêtera ses 20 ans à la Chapelle Sainte Blandine.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est contact@parcoursdartistes.org

Every year in early spring, artists’ studios open their doors to the public in Metz and the surrounding area.

In even-numbered years, they invite galleries, third-party venues, the FRAC and the Musée de la Cour d’Or to join in.

As part of the Collectif des ateliers du Grand Est, they welcome a young photographer from Reims who will be in residence at the Eglise des Trinitaires from February 24 to March 24, working with CHAAP classes from Collège Rabelais in dialogue with the Voelklingen steelworks.

Two guided itineraries are planned, one of which will highlight the workshops hosting young designers.

The La Bottega workshop will be celebrating its 20th anniversary at the Chapelle Sainte Blandine.

