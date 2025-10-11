Parcours d’ateliers Médiathèque Casseneuil
Parcours d’ateliers Médiathèque Casseneuil samedi 11 octobre 2025.
Parcours d’ateliers
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Devenez expert « Mammouth » à travers un parcours d’ateliers autonomes Reconstituer un squelette, Découvrir les espèces d’éléphantidés, Dessiner un mammouth, Reconstituer la steppe à mammouth, « Photomammouton » (photo déguisé en mammouth).
A partir de 7 ans, sur réservation.
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 11 40 90
English : Parcours d’ateliers
Become a « Mammoth » expert through a series of independent workshops: Reconstructing a skeleton, Discovering elephant species, Drawing a mammoth, Reconstructing the mammoth steppe, « Photomammouton » (photo disguised as a mammoth).
Ages 7 and up, booking required.
German : Parcours d’ateliers
Werden Sie zum « Mammut »-Experten durch einen Parcours mit selbstständigen Workshops: Ein Skelett rekonstruieren, Elefantenarten entdecken, ein Mammut zeichnen, die Mammutsteppe rekonstruieren, « Photomammouton » (Foto als Mammut verkleidet).
Ab 7 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Diventate esperti di « mammut » attraverso una serie di laboratori indipendenti: ricostruzione di uno scheletro, scoperta delle specie di elefanti, disegno di un mammut, ricostruzione della steppa dei mammut, « Photomammoth » (foto vestiti da mammut).
Per bambini dai 7 anni in su, prenotazione obbligatoria.
Espanol : Parcours d’ateliers
Conviértase en un experto « Mamut » a través de una serie de talleres independientes: reconstrucción de un esqueleto, descubrimiento de especies de elefantes, dibujo de un mamut, reconstrucción de la estepa mamut, « Fotomamut » (foto vestido de mamut).
Para niños a partir de 7 años, previa reserva.
