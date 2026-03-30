Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! » Mairie de quartier Nantes-Barberie Nantes
Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! » Mairie de quartier Nantes-Barberie Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit Inscription obligatoire par téléphone ou par email à contact@maisontranquillité.frBus C2 Arrêt la Close Senior – Age maximum : 99
Cycle de pusieurs ateliers sur toute la villeApprendre en s’amusant avec un quiz interactif et rester mobiles en toute confiance !Ces ateliers s’adressent à tous les seniors nantais, gratuits, ouvert à tous sur inscription par téléphone ou par email :N’hésitez pas à relayer l’information aux personnes susceptibles d’être intéressées.
Mairie de quartier Nantes-Barberie Breil – Barberie Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr contact@mairie-nantes.fr 02.40.41.54.44
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