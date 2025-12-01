Parcours de crèche Mairie de Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Parcours de crèche

Du 01/12/2025 au 05/01/2026 tous les jours. Mairie de Salon-de-Provence Collégiale Saint-Laurent Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Les crèches provençales peuvent être parfois de véritables œuvres d’art !

Santons, décors miniatures de nos villages, reconstitution de l’art de vivre en Provence, les crèches témoignent d’un savoir-faire ancestral qui perdure de génération en génération. Partez à leur découverte dans le hall de l’Hôtel de Ville, à l’église Saint-Michel et à la Collégiale Saint-Laurent.



L’Office de Tourisme, situé place Général de Gaulle, dresse la table des 13 desserts dans la pure tradition provençale ! .

+33 4 90 56 27 60

English :

Provençal nativity scenes can sometimes be veritable works of art!

German :

Provenzalische Krippen können manchmal wahre Kunstwerke sein!

Italiano :

Le culle provenzali sono talvolta delle vere e proprie opere d’arte!

Espanol :

Las cunas provenzales son a veces verdaderas obras de arte

