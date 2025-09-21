Parcours de découverte du patrimoine rural Lhospitalet

Parcours de découverte du patrimoine rural Lhospitalet dimanche 21 septembre 2025.

Parcours de découverte du patrimoine rural

1 place de la Liberté Lhospitalet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à pied à la rencontre d’une cazelle, d’une fontaine, d’un calvaire, d’un pigeonnier, d’une église, d’une curiosité de la nature, qui font l’âme du territoire et qu’il nous appartient de protéger.

Randonnée pédestre d’environ 5 km.

Départ: mairie de Lhospitalet.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à pied à la rencontre d’une cazelle, d’une fontaine, d’un calvaire, d’un pigeonnier, d’une église, d’une curiosité de la nature, qui font l’âme du territoire et qu’il nous appartient de protéger.

Randonnée pédestre d’environ 5 km.

Départ: mairie de Lhospitalet. .

1 place de la Liberté Lhospitalet 46170 Lot Occitanie mairie.lhospitalet@wanadoo.fr

English :

As part of the European Heritage Days, set off on foot to discover a cazelle, a fountain, a calvary, a dovecote, a church or a natural curiosity, all of which are part of the soul of the region and which we have a duty to protect.

Approx. 5 km walk.

Departure point: Lhospitalet town hall.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes machen Sie sich zu Fuß auf den Weg, um eine Cazelle, einen Brunnen, einen Kalvarienberg, einen Taubenschlag, eine Kirche oder eine Sehenswürdigkeit aus der Natur zu entdecken, die die Seele der Region ausmachen und die wir schützen müssen.

Wanderung von etwa 5 km.

Start: Rathaus von Lhospitalet.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, partite a piedi alla scoperta di una cazelle, di una fontana, di un calvario, di una colombaia, di una chiesa e di una curiosità naturale, che costituiscono l’anima stessa della regione e che è nostro dovere proteggere.

Percorso di circa 5 km.

Punto di partenza: Municipio di Lhospitalet.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, salga a pie para descubrir una cacela, una fuente, un calvario, un palomar, una iglesia y una curiosidad natural, que constituyen el alma misma de la región y que tenemos el deber de proteger.

Recorrido de unos 5 km.

Punto de partida: Ayuntamiento de Lhospitalet.

L’événement Parcours de découverte du patrimoine rural Lhospitalet a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cahors Vallée du Lot