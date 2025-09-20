Parcours de découverte : Le Lude, cité commerçante et commerciale Mairie Le Lude Le Lude

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Surplombant le Loir et sa vallée, Le Lude viendrait du latin Lucius, qui signifie « clair » et « lumière ». A la frontière de trois province, le Maine, l’Anjou et la Touraine, la cité devient un site stratégique. Entre le XIè et XIIè siècles, la ville connait un fort développement. La ville est à son apogée à la mort du dernier Daillon, en 1865. Sans héritier direct, le domaine passe de main en main jusqu’ua propriétaire actuel. Venez vous laisser conter l’histoire du Lude, cité commerçante et commerciale.

Départ devant la mairie

Mairie Le Lude place François de Nicolay 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

