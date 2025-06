Parcours de l’Art Festival d’art contemporain 31e édition Avignon 11 octobre 2025 07:00

Le Parcours de l’Art, c’est L’énorme petit festival , le rendez-vous historique d’art contemporain à Avignon chaque automne !

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 89 89 88 contact@parcoursdelart.com

English : Parcours de l’Art Contemporary art festival 31st edition

An annual event to promote and support contemporary creation in its amazing diversity: painting, sculpture, photography… Also the opportunity to meet the artists and exchange with them on their work. Entrance to exhibitions and events are free of charge.

German : Parcours de l’Art Festival für zeitgenössische Kunst 31. Auflage

Jährliches Festival, mit dem die Vielfalt der zeitgenössischen Schöpfung unterstützt werden soll (Malerei, Bildhauerei, Fotografie…). Es sollen auch Zusammenkünfte der Künstler mit dem Publikum gefördert werden. Eintritt frei.

Italiano : Parcours de l’Art Festival di arte contemporanea 31a edizione

Evento annuo che mira a promuovere e a sostenere la creazione contemporanea nella sua diversità: pittura, scultura, fotografia… Aspira a favorire gli incontri tra gli artisti e il pubblico. Gratis.

Espanol : Parcours de l’Art Festival de arte contemporáneo 31ª edición

Evento anual para fomentar y apoyar la creación contemporánea en todas sus variantes: pintura, escultura, fotografía, etc. que pretende favorecer los encuentros entre los artistas y el público. Gratis.

