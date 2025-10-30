Parcours de l’épouvante Choloy-Ménillot Café des 7 Sources Choloy-Ménillot

Parcours de l’épouvante Choloy-Ménillot Café des 7 Sources Choloy-Ménillot jeudi 30 octobre 2025.

Parcours de l’épouvante Choloy-Ménillot

Café des 7 Sources 39 rue de toul Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30 22:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Le Foyer rural de Choloy Ménillot vous propose une soirée d’épouvante !!!

Découvrez et traversez la Maison de l’épouvante ! Saurez-vous sortir de ce parcours halloweenesque sans frissonner de peur ?

Rendez-vous à l’ancienne école de Choloy-Ménillot.

Pour toute la famille.Tout public

2 .

Café des 7 Sources 39 rue de toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 60 12 68 29

English :

The Foyer rural de Choloy Ménillot invites you to an evening of horror!!!

Discover and walk through the House of Horror! Will you be able to get out of this Halloween-esque tour without shivering with fear?

Meet at the old school in Choloy-Ménillot.

For the whole family.

German :

Der Foyer rural von Choloy Ménillot lädt Sie zu einem Abend des Schreckens ein!!!

Entdecken und durchqueren Sie das Haus des Schreckens! Werden Sie es schaffen, diesen halloweenesken Parcours zu verlassen, ohne vor Angst zu erschauern?

Treffpunkt ist die alte Schule in Choloy-Ménillot.

Für die ganze Familie.

Italiano :

Il Foyer rural de Choloy Ménillot vi invita a una serata horror!

Scoprite e percorrete la Casa degli Orrori! Riuscirete a lasciare questo percorso in stile Halloween senza tremare di paura?

Appuntamento alla vecchia scuola di Choloy-Ménillot.

Per tutta la famiglia.

Espanol :

¡El Foyer rural de Choloy Ménillot le invita a una velada de terror!

¡Descubra y recorra la Casa de los Horrores! ¿Serás capaz de salir de este recorrido al estilo Halloween sin temblar de miedo?

Cita en la antigua escuela de Choloy-Ménillot.

Para toda la familia.

L’événement Parcours de l’épouvante Choloy-Ménillot Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2025-10-15 par MT TERRES TOULOISES