PARCOURS DE L'HORREUR AU CHÂTEAU Laurens

vendredi 31 octobre 2025

PARCOURS DE L’HORREUR AU CHÂTEAU

1 Rue du château Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-31

Le château de Laurens se transforme en pays des ténèbres …

Oserez-vous affronter le terrifiant parcours de l’horreur ?

Zombies, monstres et créatures effrayantes vous y attendent !

Venez partager un horrible moment de bonheur en famille ou en entre amis !

Vendredi et samedi de 17h30 à 20h Parcours enfants. De 20h30 à 23h Parcours adultes. Entrée libre et gratuite. Participation au chapeau

1 Rue du château Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

English :

Is Château de Laurens transformed into a land of darkness?

Dare to take on the terrifying horror trail?

Zombies, monsters and scary creatures await you!

Come and share a horrible moment of happiness with family and friends!

Friday and Saturday from 5.30pm to 8pm Children’s trail. 8.30pm to 11pm Adult trails. Free admission. Participation by hat

German :

Verwandelt sich das Schloss Laurens in ein Land der Finsternis?

Trauen Sie sich, den furchterregenden Parcours des Grauens zu bewältigen?

Zombies, Monster und gruselige Kreaturen warten auf Sie!

Erleben Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen schrecklichen Moment des Glücks!

Freitag und Samstag von 17:30 bis 20:00 Uhr Kinderparcours. Von 20:30 bis 23:00 Uhr Parcours für Erwachsene. Freier und kostenloser Eintritt. Teilnahme mit Hut

Italiano :

Château de Laurens si è trasformato in una terra di tenebre?

Osate affrontare il terrificante percorso dell’orrore?

Zombie, mostri e creature spaventose vi aspettano!

Venite a condividere un orribile momento di felicità con la vostra famiglia o i vostri amici!

Venerdì e sabato dalle 17.30 alle 20.00 Percorso per bambini. Dalle 20.30 alle 23.00 Adulti. Ingresso libero. Partecipazione a cappello

Espanol :

¿Se ha transformado el Château de Laurens en una tierra de tinieblas?

¿Te atreves a recorrer el terrorífico sendero del terror?

¡Zombis, monstruos y criaturas terroríficas te esperan!

¡Venga a compartir un horrible momento de felicidad con su familia o amigos!

Viernes y sábado de 17h30 a 20h00 Recorrido infantil. De 20.30 h a 23 h Adultos. Entrada gratuita. Participación con sombrero

