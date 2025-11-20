Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse APTUNION Apt

Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse APTUNION Apt jeudi 20 novembre 2025.

Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse Jeudi 20 novembre, 15h30 APTUNION Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T15:30:00 – 2025-11-20T17:00:00

Fin : 2025-11-20T15:30:00 – 2025-11-20T17:00:00

APTUNION est un leader mondial des fruits confits et ingrédients fruitiers pour la pâtisserie, la biscuiterie et la chocolaterie.

Implantée à Apt, l’entreprise allie tradition provençale et innovation industrielle.

Elle exporte dans plus de 50 pays et emploie près de 250 salariés. Engagée dans la transition écologique, APTUNION a investi dans un méthaniseur produisant du biométhane à partir de ses effluents sucrés. Ce projet illustre sa capacité à transformer ses déchets en ressource énergétique.

APTUNION D900, Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysapt-luberon.fr/ »}]

Des entreprises emblématiques du Vaucluse ouvrent leurs portes et vous accueillent, venez à leur rencontre – APTUNION