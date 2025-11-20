Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse GC Aesthetics Apt

Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse Jeudi 20 novembre, 14h00 GC Aesthetics Vaucluse

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T15:30:00

La société GC AESTHETICS, implantée à Apt depuis 2008, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux implantables, notamment des implants mammaires en silicone.

Forte de plus de 40 ans d’expertise, elle a posé plus de 3 millions d’implants dans plus de 70 pays. Reconnue pour la qualité, la sécurité et l’innovation de ses produits, elle dispose d’un site industriel performant

. GC AESTHETICS incarne un acteur majeur de l’esthétique médicale, engagé auprès des patientes et des professionnels de santé.

GC Aesthetics 245 Chemin de Degan, Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Des entreprises emblématiques du Vaucluse ouvrent leurs portes et vous accueillent, venez à leur rencontre – GC Aesthetics