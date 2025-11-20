Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse PROGRESS SILICONES Apt

Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse Jeudi 20 novembre, 10h00 PROGRESS SILICONES Vaucluse

Basée à Apt, PROGRESS SILICONES est une entreprise experte dans la transformation du silicone pour les secteurs du médical, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire, de l’énergie et de la cosmétique.

Forte de plus de 40 ans d’expérience, elle conçoit et fabrique des pièces techniques sur mesure par extrusion, moulage, surmoulage et découpe.

PROGRESS SILICONES 201 Traverse de Roumanille, 84400 Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

