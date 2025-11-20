Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse SNE PREMIER Apt

Parcours de l’Industrie : Venez découvrir les différents domaines de l’industrie à travers la visite d’entreprises emblématiques du Vaucluse Jeudi 20 novembre, 11h30 SNE PREMIER Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T11:30:00 – 2025-11-20T13:00:00

Fin : 2025-11-20T11:30:00 – 2025-11-20T13:00:00

Basée à Apt, l’entreprise SNE PREMIER est spécialisée dans la mécanique de précision et la fabrication d’ensembles mécaniques sur mesure. Historiquement liée à l’agriculture, l’entreprise a su évoluer vers des secteurs de pointe comme l’aéronautique, l’énergie ou l’agroalimentaire.

SNE PREMIER conçoit des prototypes, pièces uniques ou petites séries, avec un haut niveau d’exigence technique, et s’impose comme un acteur industriel reconnu dans le Vaucluse.

SNE PREMIER 672 Avenue des Argiles, 84400 Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

