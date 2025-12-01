Parcours de mémoire · Vies juives d’un quartier populaire : Belleville et le 20e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris

Parcours de mémoire · Vies juives d’un quartier populaire : Belleville et le 20e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris dimanche 14 décembre 2025.

Artisans, forains ou ouvriers, souvent yiddishophones, religieux ou laïcs, engagés politiquement ou non, ces nouveaux arrivants deviennent partie prenante de la vie du XXe arrondissement auquel ils insufflent une énergie nouvelle. Premiers visés lors des rafles de 1941 et 1942, les habitants de ces quartiers comptent parmi eux de nombreux résistants.

Ce parcours dans les rues de Belleville, Saint-Fargeau et Gambetta permet d’appréhender la vie quotidienne des immigrés juifs installés dans ces quartiers populaires.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 11h00 à 13h00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

