Parcours de mémoire Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde

Parcours de mémoire 20 et 21 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 2h00. Rendez-vous pour le départ dans le jardin du musée Michelet et retour au musée. Dans la limite de 20 personnes par groupe.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

️ « Parcours de Mémoire » – Sur les traces de la Résistance et de la Libération à Brive

Partez à la découverte des lieux emblématiques de la Résistance et de la Libération à Brive.

Ce « Parcours de Mémoire » vous invite à retracer les événements marquants de cette période à travers des sites historiques, témoignages et panneaux explicatifs, pour honorer la mémoire de celles et ceux qui se sont engagés pour la liberté.

Un parcours historique et citoyen, accessible à tous.

Centre d'études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France

