Parcours de mémoire : Des mots sur ses maux Mémorial de la Shoah Paris jeudi 23 octobre 2025.

Du témoignage à la fiction, de l’autobiographie au théâtre, du journal à la poésie, la puissance du verbe invite à interroger et à comprendre l’Histoire Pourquoi écrire ? Quand écrire et sous quelle forme ? Ce parcours, au sein du Mémorial, permet de cheminer à travers les plus belles pages de Simone Veil, Joseph Joffo, Charlotte Delbo, Aharon Appelfeld ou encore Jean‑Claude Grumberg.

Pendant et après la Shoah, en France comme partout en Europe, nombreux furent ceux qui prirent la plume pour dire et raconter l’indicible.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

Tarif : 6€

Public adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

