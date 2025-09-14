Parcours de mémoire : Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris

Parcours de mémoire : Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris dimanche 14 septembre 2025.

Le parcours débute par une présentation du Mur des Noms au Mémorial de la Shoah avant de partir sur les traces de la vie juive dans le cœur historique de Paris, le Marais. En découvrant synagogues, plaques commémoratives et commerces traditionnels, du Moyen-Âge à nos jours, le groupe suit les évolutions du quartier juif, le Pletzl.

RÉSERVER

Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 11h00 à 13h30

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-14T14:00:00+02:00

fin : 2025-09-14T16:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-14T11:00:00+02:00_2025-09-14T13:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/