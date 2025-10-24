Parcours de mémoire : Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris

Parcours de mémoire : Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris vendredi 24 octobre 2025.

Le parcours débute par une présentation du Mur des Noms au Mémorial de la Shoah avant de partir sur les traces de la vie juive dans le cœur historique de Paris, le Marais. En découvrant synagogues, plaques commémoratives et commerces traditionnels, du Moyen-Âge à nos jours, le groupe suit les évolutions du quartier juif, le Pletzl.

RÉSERVER

Pour les familles (enfant à partir de 14 ans).

Le vendredi 24 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T18:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T14:00:00+02:00_2025-10-24T15:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/