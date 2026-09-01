Informations pratiques

Ganties

PARCOURS DE MOTRICITÉ 4 PATTES ET GALIPETTES

Ganties Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par les Agités du Comminges !

De 2 à 6 ans – Une activité ludique encadrée par un moniteur diplômé 5 .

Ganties 31160 Haute-Garonne Occitanie lesagitesducomminges@gmail.com

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English :

Organized by the Agit%E9s du Comminges!

L’événement PARCOURS DE MOTRICITÉ 4 PATTES ET GALIPETTES Ganties a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE