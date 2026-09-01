AGENDA · Ganties
PARCOURS DE MOTRICITÉ 4 PATTES ET GALIPETTES Ganties
samedi 19 septembre 2026 · Ganties
Informations pratiques
Ganties
PARCOURS DE MOTRICITÉ 4 PATTES ET GALIPETTES
Ganties Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par les Agités du Comminges !
De 2 à 6 ans – Une activité ludique encadrée par un moniteur diplômé 5 .
Ganties 31160 Haute-Garonne Occitanie lesagitesducomminges@gmail.com
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English :
Organized by the Agit%E9s du Comminges!
L’événement PARCOURS DE MOTRICITÉ 4 PATTES ET GALIPETTES Ganties a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE