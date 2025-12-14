Parcours de motricité gym petit École primaire publique Jules Ferry Parthenay

Parcours de motricité gym petit

École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Venez profiter de l’espace gym-petit.

Sur inscription.

Organisé par l’Arpentèle. .

École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

English : Parcours de motricité gym petit

L’événement Parcours de motricité gym petit Parthenay a été mis à jour le 2025-12-11 par CC Parthenay Gâtine