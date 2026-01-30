Parcours de motricité gym petit École primaire publique Jules Ferry Parthenay

Parcours de motricité gym petit

École primaire publique Jules Ferry Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Venez profiter de l’espace gym-petit.

Sur inscription.

De 6 mois à 6 ans. .

