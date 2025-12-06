Parcours de Noël des Artisans de Belleville

Belleville ne

cesse de nous surprendre et nous émerveiller ! Ce quartier populaire et

cosmopolite impulse depuis 10 ans une formidable dynamique autour de l’artisanat.

Parcours de Noël les 6-7, 13-14 et 20-21 décembre 2025

Chaque week-end de décembre, les Artisans de Belleville vous invitent à découvrir leurs métiers et leurs ateliers. Explorez le quartier en suivant le parcours conçu à cette occasion et rencontrez celles et ceux qui font vibrer Belleville avec leur créativité, leur passion et leur savoir-faire !

Une trentaine d’artisans et artisanes ouvrent leur porte et présentent leurs créations fabriquées à Belleville :

Bijoux, céramique, cosmétiques naturels, objets textiles,

parures florales, création de mode, création d’objets, ébénisterie, feutre de

laine, impression artisanale, illustration, maroquinerie, chapeaux, photographie

argentique, tableaux luminescents, tricot, vitrail …

Le plan du Parcours est sur le site des Artisans de Belleville

Pour accéder à la carte interactive Mon bendo :

Diptyque Affiches Marché de Noël & Parcours de Noël ; Crédits : Image Format

La Manufacture de Belleville, pôle artisanal initié il y a 10 ans par les habitant.e.s, a été inaugurée à l’occasion des Journées de l’Artisanat d’octobre.

Les 6 et 7 décembre, elle accueille le Marché de Noël, tandis que les premiers artisan.e.s s’installent dans leurs nouveaux ateliers.

Pour la fin de l’année, les Artisans de Belleville organisent trois week-ends de Portes Ouvertes, pour vous faire découvrir la richesse de la création bellevilloise. De belles rencontres et des idées de cadeaux authentiques en perspective !

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

Du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

