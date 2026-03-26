Parcours de Pâques À la recherche des Œufs perdus Office de tourisme de Gassin Gassin

Parcours de Pâques À la recherche des Œufs perdus

Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-04-04

Cette année, pour célébrer Pâques, une aventure magique t’attend au cœur du village…

Les cloches volantes, de retour de Rome, ont semé dans les ruelles 12 œufs étincelants aux couleurs de pierres précieuses.Mais attention… ils ont disparu.

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Office de tourisme de Gassin 20, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu

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English :

This year, to celebrate Easter, a magical adventure awaits you in the heart of the village…

The flying bells, returning from Rome, have scattered 12 sparkling eggs throughout the narrow streets, each the color of a precious gemstone. But watch out… they have disappeared.

L’événement Parcours de Pâques À la recherche des Œufs perdus Gassin a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Gassin