Parcours de pêche à la truite Lanquais
Parcours de pêche à la truite Lanquais samedi 4 avril 2026.
Parcours de pêche à la truite
Le Couzeau Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Parcours de pêche à la truite sur le Couzeau, près du lac de Lanquais
Réservé exclusivement aux enfants jusqu’à 12 ans (au 1er janvier 2026), titulaires de la carte de pêche découverte (8€). Suivi d’un goûter offert.
Limité à 25 participants avec présentation de la carte de pêche, inscriptions impératives.
Possibilité de prendre la carte de pêche par téléphone ou mail. .
Le Couzeau Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 68 91 57 abyle24@gmail.com
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English : Parcours de pêche à la truite
L’événement Parcours de pêche à la truite Lanquais a été mis à jour le 2026-03-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides