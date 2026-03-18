Parcours de pêche à la truite

Le Couzeau Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Parcours de pêche à la truite sur le Couzeau, près du lac de Lanquais

Réservé exclusivement aux enfants jusqu’à 12 ans (au 1er janvier 2026), titulaires de la carte de pêche découverte (8€). Suivi d’un goûter offert.

Limité à 25 participants avec présentation de la carte de pêche, inscriptions impératives.

Possibilité de prendre la carte de pêche par téléphone ou mail. .

Le Couzeau Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 68 91 57 abyle24@gmail.com

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English : Parcours de pêche à la truite

L’événement Parcours de pêche à la truite Lanquais a été mis à jour le 2026-03-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides