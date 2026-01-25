Parcours de respiration autour du lac La Ferté-Bernard
Parcours de respiration autour du lac La Ferté-Bernard mercredi 15 avril 2026.
Parcours de respiration autour du lac
Plan d’eau La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez profiter d’un moment pour vous, dans des cadres apaisants et ressourçants. Au programme Libérer vos tensions physiques et mentales Retrouver énergie et sérénité
– Profiter d’un moment de bien-être global. Tarif libre. Informations et Inscription
06 70 76 68 07. .
Plan d’eau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 76 68 07
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English :
L’événement Parcours de respiration autour du lac La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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