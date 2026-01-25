Parcours de respiration autour du lac

Plan d’eau La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 15:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Venez profiter d’un moment pour vous, dans des cadres apaisants et ressourçants. Au programme Libérer vos tensions physiques et mentales Retrouver énergie et sérénité

– Profiter d’un moment de bien-être global. Tarif libre. Informations et Inscription

06 70 76 68 07. .

Plan d’eau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 76 68 07

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English :

L’événement Parcours de respiration autour du lac La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude