PARCOURS DE REUSSITE EDEN INDUSTRIE Béziers – Agence BEZIERS CAPISCOL Béziers

PARCOURS DE REUSSITE EDEN INDUSTRIE Béziers – Agence BEZIERS CAPISCOL Béziers mardi 4 novembre 2025.

PARCOURS DE REUSSITE EDEN INDUSTRIE Mardi 4 novembre, 13h00 Béziers – Agence BEZIERS CAPISCOL Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Fin : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Vous avez manifesté un intérêt pour le secteur de l’industrie, un domaine en pleine évolution qui recrute activement et offre de réelles opportunités d’emploi. Afin de vous accompagner dans votre projet professionnel, nous vous proposons de participer à notre premiere réunion d’information sur le Parcours de Réussite EDEN, un programme dynamique qui vous permettra de : Découvrir les métiers porteurs de l’industrie Rencontrer des professionnels du secteur Participer à des actions concrètes (visit

Béziers – Agence BEZIERS CAPISCOL 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/488471 »}]

Vous avez manifesté un intérêt pour le secteur de l’industrie, un domaine en pleine évolution qui recrute activement et offre de réelles opportunités d’emploi. Mobilisation 50 ans et plus La semaine de l’industrie