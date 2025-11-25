Parcours de sensibilisation : Ensemble contre les violences faites aux femmes et aux minorités- 13e arrondissement Mairie du 13e arrondissement PARIS

La Ville de Paris, à travers sa Direction de la Santé Publique (DSP), en collaboration avec les Équipes de Développement Local (EDL) du 13e arrondissement, propose un temps fort de sensibilisation

Le 25 novembre – Place de Vénétie

En partenariat avec le centre social 13 pour tous, un parcours dédié à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

En partenariat avec le centre social 13 pour tous, un parcours dédié à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Au programme : stands santé, ateliers pratiques, animations et échanges, dans la continuité du parcours organisé en novembre 2024.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités (femmes, communautés LGBTQIA+, personnes migrantes etc..).

Elles visent à renforcer la prévention, à promouvoir le respect et à encourager la solidarité citoyenne.

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités, la Direction de la Santé Publique de la Ville de Paris et les Équipes de Développement Local du 13e arrondissement organisent deux parcours citoyens, les 25 et 27 novembre, pour informer, sensibiliser et agir collectivement.

Le mardi 25 novembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Inscription au 06 79 96 90 08

Nombre de participants limité à 100 personnes

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-25T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T14:00:00+02:00_2025-11-25T18:00:00+02:00

Mairie du 13e arrondissement 1 place d’Italie 75013 PARIS

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048