PARCOURS DE VIE, PARCOURS DE PARENTS Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
jeudi 5 novembre 2026 · Auditorium de la bibliothèque - Usine électrique - Pôle culturel d'Allauch - 164 Avenue du Général de Gaulle · Allauch
Informations pratiques
Allauch
PARCOURS DE VIE, PARCOURS DE PARENTS
Jeudi 5 novembre 2026.
À 19H00. Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
RENDEZ-VOUS HORS SENTIERS : JOURNÉE MONDIALE DE LA FERTILITÉ
A l’occasion de la Journée mondiale de la fertilité, et à partir de son livre « De l’amour à la vie », inspiré de son histoire personnelle, Patrick Mineo proposera une conférence autour du désir d’enfant, des parcours de parentalité, de l’endométriose, de l’adoption en France, de la gestation pour autrui et des questions humaines, médicales et juridiques qui les accompagnent. Il reviendra notamment sur le parcours qui l’a conduit jusqu’en Ukraine, en pleine guerre, pour rejoindre son fils Gaspard.
La rencontre se déroulera en présence de son épouse, Marie, et de leur fils Gaspard, et sera suivie d’une séance de dédicace. .
Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
OFF-THE-BEAT EVENT: WORLD FERTILITY DAY
L’événement PARCOURS DE VIE, PARCOURS DE PARENTS Allauch a été mis à jour le 2026-09-11 par Maison du Tourisme d’Allauch
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