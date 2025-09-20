Parcours de visite « L’aventure du français » Cité internationale de la langue française – château de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

Parcours de visite « L’aventure du français » Cité internationale de la langue française – château de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts samedi 20 septembre 2025.

Parcours de visite « L’aventure du français » 20 et 21 septembre Cité internationale de la langue française – château de Villers-Cotterêts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez (re)découvrir gratuitement les 1200 m² du parcours permanent de la Cité, entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones. Une découverte étonnante, ludique et joyeuse de cette langue vivante à travers le monde, pour petits et grands.

Cité internationale de la langue française – château de Villers-Cotterêts 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 64 92 43 43 https://www.cite-langue-francaise.fr/ https://www.facebook.com/citelanguefrancaise/;https://www.instagram.com/citelanguefrancaise/?hl=fr;https://x.com/citelanguefr;https://www.linkedin.com/company/cit%C3%A9-internationale-de-la-langue-fran%C3%A7aise/ Découvrez un lieu culturel et de vie entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones, au cœur du château de Villers-Cotterêts dans l’Aisne. En voiture

A3 puis N2 depuis Paris (85 km)

N2 depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (52 km)

N2 depuis Soissons (23 km)

D973 depuis Compiègne (30 km)

La Cité internationale de la langue française est située au cœur de la commune de Villers-Cotterêts.

Parkings gratuits : Grand Bosquet et parking de la gare.

Places de stationnement disponibles dans le centre-ville de Villers-Cotterêts.

Places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite : place Aristide Briand, à proximité de l’entrée de la Cité.

En train

La Cité est accessible en TER, ligne SNCF Paris-Laon, au départ de la Gare du Nord à Paris (temps de trajet : environ 45 min).

Comptez ensuite 10 minutes de marche depuis la gare de Villers-Cotterêts.

La Cité internationale de la langue française dispose de deux entrées : une par le parc du château et une par le centre-ville.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez (re)découvrir gratuitement les 1200 m² du parcours permanent de la Cité, entièrement dédié à la langue française et aux cultures Une ludique…

(c) Benjamin Gavaudo – CMN