Parcours de visites autour de quatre églises art déco décorées par le céramiste Maurice Dhomme Bécordel-Bécourt Bécordel-Bécourt

Gratuit pour tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Le parcours autour des églises décorées par le céramiste Maurice Dhomme commencera à 14 : 00 par la viste de l’église Saint-Vaast de Bécordel-Bécourt, se poursuivra à 15 : 00 par la visite de l’église Saint-Martin d’Irles, puis à 16 : 00 par l’église Saint-Fursy de Pys(Somme) et se terminera à 17 : 00 par l’église de la nativité ed Notre-Dame à Bazentin (Somme)

Avec l'église de Bazentin-le-Petit, la morphologie de l'église communale Saint-Vaast de Bécordel-Bécourt est relativement simple avec une nef unique flanquée d'un clocher-porche monumental dessiné par Joseph Andrieu. L'ensemble Art déco de l'église Saint-Vaast se déploie surtout à l'intérieur avec le riche décor monumental en céramiques aux tons à dominante bleu rehaussé de rose, dessiné par Maurice Dhomme et son épouse associant un bestiaire à signification paléochrétienne (paons, pélican et colombes) à des motifs peints de fleurs et de lampes à huile. Une impression harmonieuse et précieuse s'en dégage. Dans les régions dévastées, l'architecte Andrieu et le céramiste associés proposent une modernité structurelle tout en se basant sur les références archéologiques et les traditions constructives régionales.

