Parcours de visites autour de quatre églises art déco décorées par Maurice Dhomme Irles Irles

Parcours de visites autour de quatre églises art déco décorées par Maurice Dhomme Irles Irles samedi 20 septembre 2025.

Parcours de visites autour de quatre églises art déco décorées par Maurice Dhomme 20 et 21 septembre Irles Somme

Gratuité pour tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Après la visite de l’église de Bazentin (Somme) à 14 : 00, le parcours se poursuit à 15 : 00 par la visite de l’église Saint-Martin d’Irles (Somme), puis se poursuivra à 16 : 00 par la visite de l’église Saint-Fursy de Pys (Somme) et se terminera par la visite à 17 : 00 de l’église de la Nativité de la Vierge à Bazentin (Somme).

Irles rue de l’église 80300 Irles Irles 80300 Somme Hauts-de-France 0322973321 https://collectivite.fr/irles L’ensemble Art déco de l’église Saint-Martin de Irles, par ses façades en briques extrêmement sobres contraste avec, à l’intérieur, le riche décor monumental en céramiques, les peintures murales ainsi que les verrières aux tons à dominante rouge. Tandis que le mobilier dessiné par Maurice Dhomme – chaire à prêcher, fonts baptismaux, autels latéraux et autel-majeur, bénitiers), donne une impression harmonieuse, solide et de pureté des solutions architecturales apportées en particulier par Andrieu, Dhomme et Marret. Dans les régions dévastées, l’architecte, le céramiste et le peintre associés proposent une modernité structurelle tout en se basant sur les références archéologiques et les traditions constructives régionales.

Irles fait partie de ces églises qui rayonnent encore aujourd’hui de la vitalité des populations qui ont reconstruit leur pays après le premier conflit mondial, pour lesquelles ces décors colorés étaient destinés.

Irles illustre, à elle seule parfaitement ces églises communales du canton d’Albert, ornées de spectaculaires céramiques architecturales de Maurice Dhomme (1882-1975), et renferme aussi des décors peints par Henri Marret, des vitraux de Tembouret et Darquet, des ferronneries d’Adalbert Szabo et un mobilier de grande qualité. Places de stationnement autour de l’église

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la culture