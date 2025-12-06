Parcours de vitrines de Noël peintes Rues de l’Hôtel de Ville, Louis Pasteur et Saint Antoine et place Cardinal Maury Valréas

Parcours de vitrines de Noël peintes

Rues de l’Hôtel de Ville, Louis Pasteur et Saint Antoine et place Cardinal Maury Centre-ville Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-06

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-06

Venez découvrir une dizaine de décors de Noël peints sur des vitrines du centre-ville de Valréas ! Une parcours ludique et humoristique à la fois en déambulant dans le cœur de ville de Valréas…

English :

Come and discover a dozen Christmas decorations painted on shop windows in downtown Valréas! A fun and humorous tour of the heart of Valréas…

