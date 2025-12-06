Parcours de vitrines de Noël peintes Rues de l’Hôtel de Ville, Louis Pasteur et Saint Antoine et place Cardinal Maury Valréas
Rues de l’Hôtel de Ville, Louis Pasteur et Saint Antoine et place Cardinal Maury Centre-ville Valréas Vaucluse
Début : 2025-12-06
fin : 2025-01-04
2025-12-06
Venez découvrir une dizaine de décors de Noël peints sur des vitrines du centre-ville de Valréas ! Une parcours ludique et humoristique à la fois en déambulant dans le cœur de ville de Valréas…
Rues de l'Hôtel de Ville, Louis Pasteur et Saint Antoine et place Cardinal Maury Centre-ville Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
Come and discover a dozen Christmas decorations painted on shop windows in downtown Valréas! A fun and humorous tour of the heart of Valréas…
L’événement Parcours de vitrines de Noël peintes Valréas a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes