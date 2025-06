Parcours découverte « capsules sonores » Conservatoire de musique, danse, théâtre Rennes 11 juillet 2025

11 – 25 juillet, les vendredis

Entrée libre sur inscription

Parcours du 1er au 3è étage du conservatoire à l’écoute de capsules sonores réalisées par des enfants du quartier, jeunes, adultes et artistes.

Parcours de visite à la découverte de la vie et l’oeuvre de musicien.nes, metteurs en scène et danseuses ayant marqué leur temps!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-25T11:00:00.000+02:00

Conservatoire de musique, danse, théâtre 2 Pl. Jean Normand, Rennes, France Rennes 35200