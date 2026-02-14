Parcours Découverte Chouette Je M’Déguise ! Nancy
Parcours Découverte Chouette Je M’Déguise ! Nancy dimanche 29 mars 2026.
Parcours Découverte Chouette Je M’Déguise !
3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:30:00
fin : 2026-03-29 12:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Un parcours-découverte dans les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy, un dimanche par mois, sauf pendant les grandes vacances.
Activité destinée aux enfants de 4 à 10 ans.
Qui n’a jamais rêvé de côtoyer les personnages des tableaux ? Le temps d’une visite, les enfants revêtent un costume et se métamorphosent pour découvrir autrement les collections…
Réservation en ligne.Enfants
3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr
English :
A discovery trail through the collections of Nancy’s Musée des Beaux-Arts, one Sunday a month, except during the summer vacations.
For children aged 4 to 10.
Who hasn’t dreamed of rubbing shoulders with the characters in paintings? For the duration of a visit, children don a costume and take on a metamorphosis to discover the collections in a whole new way?
Book online.
L’événement Parcours Découverte Chouette Je M’Déguise ! Nancy a été mis à jour le 2026-02-14 par DESTINATION NANCY