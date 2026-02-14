Parcours Découverte Chouette Je M’Déguise ! Nancy

Parcours Découverte Chouette Je M’Déguise !

3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

2026-03-29

Un parcours-découverte dans les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy, un dimanche par mois, sauf pendant les grandes vacances.

Activité destinée aux enfants de 4 à 10 ans.

Qui n’a jamais rêvé de côtoyer les personnages des tableaux ? Le temps d’une visite, les enfants revêtent un costume et se métamorphosent pour découvrir autrement les collections…

3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

English :

A discovery trail through the collections of Nancy’s Musée des Beaux-Arts, one Sunday a month, except during the summer vacations.

For children aged 4 to 10.

Who hasn’t dreamed of rubbing shoulders with the characters in paintings? For the duration of a visit, children don a costume and take on a metamorphosis to discover the collections in a whole new way?

Book online.

