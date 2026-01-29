Parcours découverte de la Biscuiterie ZA les Grands Prés Saint-Maurice-sur-Eygues
Plongez dans l’univers de la Fabrique en visitant notre Musée Parcours découverte ! Histoire, vues sur les ateliers, activités ludiques et dégustation gratuite… venez passer un agréable moment en famille et terminez par notre halle gourmande salon de thé.
ZA les Grands Prés Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
Immerse yourself in the world of the Fabrique by visiting our Discovery Route Museum! History, views of the workshops, fun activities and free tastings? come and spend a pleasant moment with your family, and finish off with a visit to our gourmet tearoom.
