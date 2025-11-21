Parcours découverte des métiers de l’industrie Agence NEVERS Nevers

Parcours découverte des métiers de l’industrie Vendredi 21 novembre, 08h00 Agence NEVERS Nièvre

L’Industrie forme et recrute. Découvrez les métiers de l’industrie en participant aux Parcours Découvertes des métiers de l’industrie.

Venez découvrir les métiers industriels au travers d’outils numériques et innovants, de visites animées par des experts métiers, des plateaux techniques du Pôle Formation 58-89.

Agence NEVERS 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne – Franche-Comté

