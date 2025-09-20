Parcours découverte des règles de protection du patrimoine dans le centre ancien de Dole Fresque des Dolois Dole

Parcours découverte des règles de protection du patrimoine dans le centre ancien de Dole 20 et 21 septembre Fresque des Dolois Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

En flânant dans le centre ancien de Dole, ouvrez l’œil ! Dix panneaux vous expliquent simplement les règles de protection du patrimoine et ce qu’elles signifient pour vos travaux ou projets de rénovation.

Profitez du parcours d’exposition en ville ou de la visite guidée proposée samedi 20 septembre à 15h et dimanche 21 septembre à 11h et 15h.

Fresque des Dolois 3 rue de la Sous-Préfecture, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Dole