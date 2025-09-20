Parcours découverte des vitraux Lorin Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole Chartres

20 personnes/groupe ; prévoir des chaussures confortables et gourde (1H30 de parcours dans le centre ancien avec dénivelé)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite d’environ 1h30 en basse ville dans différentes sites comportant des vitraux Lorin (Saint-Pierre, Notre-Dame-de-la-Brèche, Saint-Aignan, avec aussi un passage devant les ateliers Lorin (nous ne pourrons pas y rentrer étant donné les travaux de restauration actuellement en cours). Rendez-vous devant les Archives de la ville de Chartres et de l’agglomération Chartres métropole (à droite de la façade de la mairie, rue au Lin).

Archives de la ville de Chartres et de l'agglomération Chartres métropole Hôtel de ville, Rue au Lin, 28000 Chartres

