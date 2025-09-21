Parcours découverte du patrimoine architectural portuaire du Moule place de la mairie du Moule Le Moule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Découvrez les vestiges et le patrimoine architectural portuaire de l’histoire de la ville du Moule, entre commerce et esclavage.

Visite guidée du Fortin, de la poudrière, de l’espace Wizosky et de la Rade portuaire qui ont marqué cette période.

On s’attardera sur les constructions et l ‘architecture de l’époque

Notre visite nous emmènera à découvrir l’ancien Marché Cicéron et le Phare blanc et rouge qui guidait les marins à travers la passe, plus que dangereuse pour les moins avertis.

place de la mairie du Moule Mairie du moule 97160 Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « +590 0690 13 70 73 »}, {« type »: « email », « value »: « eclatsdequartiers@gmail.com »}]

Martine Fazer