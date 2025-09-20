Parcours découverte du village SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre

Parcours découverte du village SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre samedi 20 septembre 2025.

Parcours découverte du village

SARRIAC-BIGORRE Place de l’Eglise Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

En partenariat avec les Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Sarriac-Bigorre vous convie à un parcours découverte immersif autour de son patrimoine naturel, rural et architectural. Accessible à tous et gratuit, ce circuit invite à une promenade culturelle et naturaliste, au fil des particularités locales qui font tout le charme de la commune. En chemin, appréciez l’harmonie entre nature et patrimoine, dans une ambiance douce et contemplative — une belle invitation à (re)découvrir le village autrement.

Modalités ouvert à tous, sans inscription préalable, dans un esprit d’ouverture et de partage

.

SARRIAC-BIGORRE Place de l’Eglise Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 61 98 mairie.sarriacbigorre@wanadoo.fr

English :

In partnership with the European Heritage Days, the commune of Sarriac-Bigorre invites you on an immersive discovery tour of its natural, rural and architectural heritage. Accessible to all, and free of charge, this tour invites you to take a cultural and naturalist stroll through the local features that make up the commune?s charm. Along the way, enjoy the harmony between nature and heritage, in a gentle, contemplative atmosphere? a wonderful invitation to (re)discover the village in a different way.

Details: open to all, without prior registration, in a spirit of openness and sharing

German :

In Partnerschaft mit den Europäischen Tagen des Kulturerbes lädt die Gemeinde Sarriac-Bigorre Sie zu einem immersiven Entdeckungsparcours rund um ihr natürliches, ländliches und architektonisches Erbe ein. Dieser für alle zugängliche und kostenlose Rundgang lädt zu einem kulturellen und naturalistischen Spaziergang entlang der lokalen Besonderheiten ein, die den Charme der Gemeinde ausmachen. Genießen Sie unterwegs die Harmonie zwischen Natur und Kulturerbe in einer sanften und kontemplativen Atmosphäre ? eine schöne Einladung, das Dorf auf andere Weise (wieder) zu entdecken.

Modalitäten: offen für alle, ohne vorherige Anmeldung, in einem Geist der Offenheit und des Teilens

Italiano :

In collaborazione con le Giornate Europee del Patrimonio, il comune di Sarriac-Bigorre vi invita a una visita immersiva alla scoperta del suo patrimonio naturale, rurale e architettonico. Accessibile a tutti e gratuito, questo tour vi invita a fare una passeggiata culturale e naturalistica attraverso le caratteristiche locali che conferiscono al comune il suo fascino. Lungo il percorso, godetevi l’armonia tra natura e patrimonio, in un’atmosfera dolce e contemplativa? Un meraviglioso invito a (ri)scoprire il villaggio in modo diverso.

Dettagli: aperto a tutti, senza obbligo di iscrizione, in uno spirito di apertura e condivisione

Espanol :

En colaboración con las Jornadas Europeas del Patrimonio, el municipio de Sarriac-Bigorre le invita a descubrir su patrimonio natural, rural y arquitectónico. Accesible a todos y gratuito, este recorrido le invita a dar un paseo cultural y naturalista por los elementos locales que dan encanto al municipio. Por el camino, disfrute de la armonía entre naturaleza y patrimonio, en un ambiente apacible y contemplativo… una maravillosa invitación a (re)descubrir el pueblo de otra manera.

Detalles: abierto a todos, sin inscripción previa, en un espíritu de apertura y de compartir

L’événement Parcours découverte du village Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65