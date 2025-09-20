Parcours découverte: évolution d’un château au fil des siècles Château du Lude Le Lude

animation en continu, sans réservation, incluse dans le bille d’entrée (adulte 12€ / -18 ans gratuit)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un parcours découverte pour les enfants: l’évolution de l’architecture des châteaux

Le château du Lude est une parfaite illustration de l’évolution des châteaux sur 800 ans. Chacune de ses façades représente un style et une époque différente.

A l’accueil, les enfants reçoivent un plan sur lequel sont indiqués des lieux où se rendre.

A chacun de ces lieux, une fiche leur décrit les caractéristiques du style qui constitue la partie du château qu’ils ont face à eux.

Sur le plan, des détails d’architecture sont également reproduits. Aux enfants de les retrouver sur le château!

Jardins réalisés au XIXe siècle par le paysagiste Édouard André. Une première machine élévatrice des eaux a été mise en place en 1851, au bord du Loir, remplacé par la suite par un tympan hydraulique. Il avait pour but d'alimenter un réseau de canaux servant à irriguer les prairies destinées au pacage des chevaux.

