Parcours découverte HCRB : 7 ateliers-défis pour éveiller vos sens Agence RENNES EST Rennes Jeudi 12 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Les métiers de la restauration vous intéressent? Dans le cadre de la semaine nationale du Tourisme et de l’hôtellerie restauration, participez à un évènement inédit et ludique sur le bassin rennais !

Les métiers de la restauration vous intéressent? Dans le cadre de la semaine nationale du Tourisme et de l’hôtellerie restauration, participez à un évènement inédit et ludique sur le bassin rennais ! Apprendre à tourner une crêpe, reconnaître le matériel de cuisine, dresser une table de restaurant… Au cours de cet après-midi, vous parcourrez 7 ateliers et relèverez des défis liés à la restauration. En prime, découvrez l’AFPA et son offre de formation en restauration traditionnelle et collectiv

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T17:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/571316

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

