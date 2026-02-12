Parcours découverte HCRB : 7 ateliers-défis pour éveiller vos sens Agence RENNES EST Rennes
Les métiers de la restauration vous intéressent? Dans le cadre de la semaine nationale du Tourisme et de l’hôtellerie restauration, participez à un évènement inédit et ludique sur le bassin rennais !
Les métiers de la restauration vous intéressent? Dans le cadre de la semaine nationale du Tourisme et de l’hôtellerie restauration, participez à un évènement inédit et ludique sur le bassin rennais ! Apprendre à tourner une crêpe, reconnaître le matériel de cuisine, dresser une table de restaurant… Au cours de cet après-midi, vous parcourrez 7 ateliers et relèverez des défis liés à la restauration. En prime, découvrez l’AFPA et son offre de formation en restauration traditionnelle et collectiv
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-12T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-12T17:00:00.000+01:00
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/571316
Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine