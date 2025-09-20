Parcours découverte « la broderie de Bayeux » et atelier blasons Château de Landebaudière La Gaubretière

Parcours découverte « la broderie de Bayeux » et atelier blasons Samedi 20 septembre, 10h30 Château de Landebaudière Vendée

Venez découvrir les secrets de la broderie de Bayeux lors d’une visite guidée animée par une médiatrice, puis confectionnez votre propre bouclier lors d’un atelier dédié à l’art de l’héraldique.

Château de Landebaudière Rue du commandant Sauvageot La Gaubretière 85130 Vendée Pays de la Loire 02 51 63 69 16 https://www.paysdemortagne.fr/tourisme-loisirs-culture/micro-folie-musee-numerique/

Château XVIIIe siècle, classé Monument Historique pour ses façades et ses toitures depuis 1981.

Il a joué un rôle dans les guerres de Vendée. D’Elbée, chef de l’armée vendéenne, s’y est marié ; Mme de La Rochejaquelein, prisonnière de la troupe dans ce même château, s’en est évadé le 9 novembre 1831.

Il accueille au rez-de-chaussée une bibliothèque, la Micro-Folie au premier étage, et des bureaux d’entreprises au dernier niveau. Parking gratuit

