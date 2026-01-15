PARCOURS D’ÉCRITURE MARTINE BIGNALET, AUTEURE SEYSSOISE MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

PARCOURS D’ÉCRITURE MARTINE BIGNALET, AUTEURE SEYSSOISE

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Pensez à vous inscrire pour participer à cette rencontre et partager ce moment de recueil de poésie!

Rencontre proposée dans le cadre du Printemps des Poètes Demain, il fera jour… est un recueil de poésie où chaque mot devient un refuge, un moyen de poser sur le papier les émotions, les obstacles et les joies qui jalonnent le parcours de la vie…

Martine Bignalet sera également présente à Seysses en Livres.

Tout public .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

Don’t forget to register to take part in this meeting and share a moment of poetry collecting!

