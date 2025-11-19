Parcours dégustation des Sarmentelles Beaujeu

Parcours dégustation des Sarmentelles

Dans les rues de Beaujeu Beaujeu Rhône

Début : Mercredi 2025-11-19 17:00:00

fin : 2025-11-19 21:30:00

2025-11-19

Partez à la découverte des 12 appellations du Beaujolais. Au fil du parcours, participez au concours de dégustation en reconnaissant les millésimes proposés par les Vignerons de chaque appellation.

Dans les rues de Beaujeu Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

English : Tasting trail

Discover the 12 appellations of Beaujolais. Along the way, you can participate in the tasting competition by recognizing the vintages proposed by the Vignerons of each appellation.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die 12 Appellationen des Beaujolais. Nehmen Sie auf der Strecke am Verkostungswettbewerb teil und erkennen Sie die Jahrgänge, die von den Winzern der einzelnen Appellationen vorgeschlagen werden.

Italiano :

Scoprite le 12 denominazioni del Beaujolais. Lungo il percorso, partecipate alla gara di degustazione riconoscendo le annate proposte dai viticoltori di ogni denominazione.

Espanol :

Descubra las 12 denominaciones de origen del Beaujolais. A lo largo del recorrido, participe en el concurso de cata reconociendo las añadas propuestas por los viticultores de cada denominación de origen.

